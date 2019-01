Publiken hade lika roligt som kidsen i spotlighten och veteranen Marianne Mörck fick bifall av såväl lintottar som gråtofsar. Göran Holmquist var på premiären av Malmö vintercirkus som om några veckor drar vidare till Helsingborg.

Malmö vintercirkus Medverkande: Marianne Mörck, Albin Ganovic, Eva Rydberg (berättarröst). Ensemble: Rebecca Karlsson, Josefine Sebring, Felicia Daxberg, Julia Kristoffersson, Isabelle Hultqvist, Matilda Ek, Emma Ekelund. Musiker: Viktor Lundahl, Joel Selsfors, Kasper Hellström, Ludvig Collden, Olle Hellbring, Lucas Gulbing. Akter: Super Silva, Duo Solys, Yosvany & Trio Sarkozi. Koreograf: Melker Sörensen. Mölleplatsen 10/1, Malmö.

Cirkus utspelas i ett tält fyllt med luftartister i trapetser under kupolen, på lina och med akrobater i och på märkliga ställningar; därtill clowner och gärna några snälla djur som gör piruetter i manegen. Det ska dofta sågspån och sockervadd.

Allt detta fanns på plats när Malmö vintercirkus hade kylslagen premiär. Vintern kändes av även under tältduken – bra då att det bjussades på hjärta och värme för de långt från fullsatta stolsraderna. Mölleplatsen är ju inte en självklar plats att bege sig till så här års. Parkmiljön känns inte välkomnande i kvällsmörkret.

Bakom allestädes närvarande clownen Cito hittas den manusskrivande producenten och regissören Albin Ganovic. Energiknippet Rebecca Karlsson spelar Ofelia, en flicka på rymmen som drömmer om att bli cirkusartist. Cirkusen har just tappat sin direktör. Clownen Cito, som blivit utkastad hemifrån, söker sin mamma. Så dyker det upp en äldre kvinnlig clown. Runt denna tunna intrig, presenterad genom Eva Rydbergs röst, byggs en familjeanpassad cirkushappening.

Proffsakterna (solo, duo och trio) kan sina saker. Virvlande, flygande, klättrande till uppfordrande trumvirvlar och en massa showbiz. Häpnadsväckande konster och konstigheter, ljudsatta av orkestern och förinspelade bravursnuttar. Tempo, tempo, tempo. Den erotiska gymnastiken i högre skolan med o(r)mslingrade Tatiana och Hector bör förses med varningen ”Don’t try this at home”. I ensemble och orkester mönstras folk som annars utmanar i lättklädda burleskeriet Cabaret Candy Club. Här är de betydligt mer påklädda och barntillåtna.

Publikfrierierna engagerar hela tältet. Pappor och barn får vara med och leka. Publiken har lika roligt som kidsen i spotlighten. Man kan säga att stoltricket med pappakvartetten pallade för trycket. En stadig bit och en gullig ponny springer rundor och gör hästjobbet (inklusive ridning i pausen med barn på ryggen).

Mammaclownen Marianne Mörck intar, nej övertar, scenen. Kontakt etableras genast med både lintottar och gråtofsar. En veteran med infall som möter bifall av alla åldrar. I pausen minglade hon, smaskande på en pinne sockrigt ludd. Hon tyckte att det var toppen att debutera som clown. ”Enda minuset är att teaterdirektören tvingar mig att äta sockervadd …”

Vintercirkusen – om ett par veckor Helsingborg vintercirkus på Sofiero – kanske blir tradition. Det var tanken när den sattes upp i Helsingborg 2013-14. På centrala Hamntorget noterades succé. På öde Bryggeritomten på söder blev det inte en lockandes attraktion. På Mölleplatsen gör idésprutan Albin Ganovic ett nytt försök. Det är ju temat för cirkussagan; att våga leva sin dröm.

Den traditionella cirkusen, som bygger på en urgammal konstart, överlever nog. Även om uppdateringar som Cirkus Cirkör kan upplevas som mer spännande, 250 år efter cirkusens födelse.