Här snackas det bara engelska på planen

Stattena IF:s satsning på engelskspråkig fotbollsträning har väckt större intresse än väntat.

–Jag vill att alla barn ska känna sig inkluderade, säger tränaren Kevin Abrahamson.

– I kick the ball and pass it. Then I run and I shoot the ball inside the goal, berättar fyraåriga Jahanvi Sharma.

Varje söndag tränar hon fotboll i Stattena IF:s English introductory class – där all träning sker på engelska.

Det var i våras som klubben och Kevin Abrahamson startade upp fotbollsträning för barn som pratar lite, eller ingen, svenska utan engelska istället.

– Vi skickade ut information om fotbollsträningen till International School of Helsingborg. Intresset var stort och plötsligt fick vi jättemånga nya spelare. Därför var vi tvungna att dela upp dem i tre grupper, en födda 2008-2009, en 2010-2011 och en för de mindre födda 2012-2014, säger Kevin Abrahamson.

I nuläget är det cirka 45 barn som lirar några månader för att så småningom slussas in i den ordinarie verksamheten.

– När barnen lärt sig grunderna i fotboll och lite mer svenska så kommer de lättare in i de andra lagen, säger Kevin Abrahamson.

– Jag vill att alla barn ska känna sig inkluderade. Jag har hört att någon inte känt sig riktigt välkommen i andra lag eftersom de bara pratar engelska. Men hit kommer fler och fler vilket måste betyda att de trivs.

18-åringen driver fem lag i föreningen, varav de engelskspråkiga lagen helt själv. För att kunna fortsätta med satsningen behöver han hjälp.

– Det hade varit väldigt bra om vi kunde få fler tränare som pratar engelska. Det hade underlättat mycket, säger Kevin Abrahamson.

För familjen Sharma betyder träningarna mer än bara fotboll. Jahanvi Sharmas pappa Neeraj Sharma är en av många föräldrar som sitter vid sidan och hejar på sina barn.

– Här är det multinationellt och socialt. Vi träffar folk och kommer upp på morgnarna och gör något med barnen. Man behöver inte så mycket språk när man spelar fotboll egentligen men det tar tid att lära sig svenska, säger Neeraj Sharma.

Familjen flyttade från Indien till Sverige för fem år sedan och hans äldsta dotter nioåriga Mansi Sharma spelar även hon fotboll och har varit med i den engelskspråkiga träningen tidigare. Numera har hon gått över till ett av de andra lagen.

– Jag älskar att prata engelska men pratar även fyra andra språk: svenska, hindi, spanska och franska, säger Mansi Sharma.

Vad är det bästa med fotboll?

– Att leka med bollen. Jag är allra bäst på skjuta hårt.