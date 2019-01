Nöje

Biotoppen: "Bohemian rhapsody" etta igen

Queen-filmen "Bohemian rhapsody" tar över förstaplatsen från "Sune vs Sune" på den svenska biotoppen. Efter priserna till Glenn Close har intresset för Björn Runges "The wife" ökat och filmen klättrar till en sjundeplats. Inga nya filmer tar sig dock in på listan den här veckan.