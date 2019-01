På fredagsmorgonen upptäcktes att en kontorslokal på Verkstadsgatan i Ängelholm drabbats av inbrott. Någon ska ha krossat en ruta och tagit en dator.

Under natten mot söndagen drabbades dessutom ett företagsområde på närliggande Transportgatan av inbrott. Någon tros ha tagit sig in på inhägnat området genom att göra hål i stängslet och sedan ha tagit sig in i en lastbil, men det är oklart om något stulits där.