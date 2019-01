Djurrättsgrupp kritiseras – avlivade hundar

Chefen för en sydkoreansk djurrättsgrupp anklagas för att ha avlivat hundratals hundar i hemlighet.

Organisationen Coexistence of animal rights on earth (Care) har i flera år kämpat för hundars rättigheter i Sydkorea där omkring en miljon hundar årligen dödas för att bli mat. Organisationen räddar hundar från uppfödare för att sedan adoptera bort dessa. Gruppen har omkring 23 000 medlemmar och får in omkring 16 miljoner kronor i årliga donationer.

Enligt anställda på CARE, som pratat med tidningen Hankyoreh, så har 230 hundar avlivats på grund av platsbrist för att sedan registreras som bortadopterade. Det har skett trots att organisationen tidigare garanterat att inga hundar ska avlivas.

Cares ordförande Park So-yeon tillbakavisar kritiken och menar att ett mindre antal hundar har avlivats sedan 2015, men dessa ska ha varit kroniskt sjuka eller aggressiva.