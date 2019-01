Har inte släppt drömmen om att bli proffs

De tre före detta ÄFF-spelarna drömmer fortfarande om att bli proffs. "Kontaktnätet man skapar här gör det inte sämre", säger Love Fredriksson.

Hösten 2017 lämnade Erik Isaksson, Love Fredriksson och Erik Johansson Skåne för plugg och fotboll på college i USA.

– Jag hade varit sugen på det ganska länge. När det började gå nedåt med ÄFF bestämde jag mig när jag tog studenten, säger Erik Isaksson som kom till Ängelholms FF som elvaåring från Båstads Gif och gjorde en kort sejour i Västra Karups IF innan college.

– Min syster har pluggat där innan och jag fick upp intresset. När jag inte fick så mycket speltid här så blev jag sugen på något annat säger Love Fredriksson.

– Jag var sugen på förändring och visste att jag ville till New York och ut på ett äventyr. I började betydde inte fotbollen så mycket, det har blivit mer i år, säger Erik Johansson som första året kom med i rookie all star-laget, andra året blev uttagen i konferensens all star-lag och fick priset Defence player of the year.

Den korta säsongen varar från augusti till december. Samtliga är nöjda när de summerar sina två första säsonger. Erik Isaksson drabbades i höstas av skadeproblem och är därför mer nöjd med sin första säsong då han blev uttagen i konferensens all star-lag. Love Fredriksson började på Long Island University och togs efter säsongen ut i konferensen all star-lag. Sedan flyttade han efter sin tränare till Seton Hall University.

– Det var bättre kvalitet på den nya ligan och jag tycker att jag utvecklas mer och mer, säger Love.

Fotbollen de mötte i USA är mer fysisk.

– Vi kör inte mer löpningar utan tränar mest fotboll vilket jag gillar. Vissa lag spelar ut en, andra slår långt. Är det mycket européer i laget så vet man att de spelar mer, säger Erik Johansson.

– MLS (högsta ligan i USA och Kanada) växer och det blir allt mer européer där. Många klubbar vill ha skandinaver och européer, säger Love.

Hur går det att kombinera träningen med skolan?

- På vår skola har alla atleter obligatoriskt studiecenter fyra timmar i veckan, det är effektivt, säger Erik Isaksson.

– Under säsongen har vi inte mycket tid över, då är det match två gånger i veckan, säger Erik Johansson.

Största omställningen har varit att ta hand om sig själv.

– För mig är det en blandning av att ta hand om sig själv och inte vara hemma i bubblan. Första tiden var jobbig med mycket nytt folk och att bo långt hemifrån, säger Erik Johansson.

– Man skapar bandet med andra människor snabbt, just när man är atlet. Man lever, går i skolan och spelar tillsammans. Jag bor med åtta grabbar i ett hus och det blir som en andra familj, säger Love.

Har era mål med fotbollen förändrats sedan ni kom hit?

– Målet är fortfarande att bli proffs. Kontaktnätet man skapar sig här gör det inte sämre. Under MLS finns USL League one och League two som man har möjlighet att spela i på sommaren om man stannar här. Det är absolut ett alternativ som jag avväger, säger Love.

– Jag har också fortfarande målet att bli proffs. USL är ett mål men och skulle det inte bli något så har jag alltid utbildningen, säger Erik Isaksson.

– Samma här. Det känns som en fantastisk möjlighet och jag ser inte detta som ett steg ner. Vi har mött något av USL-lagen och vissa spelare där är ruggigt dåliga också finns det bra spelare. Men det är mycket som ska stämma, säger Erik Johansson.

Samtliga tänker fullfölja utbildningen. Erik Isaksson och Love går fyraåriga utbildningar medan Erik Johansson går en treårig utbildning.

– Sen kanske jag stannar och tar en master, säger Erik Johansson.