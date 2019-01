Ida Skovmand imponeras av kvaliteten i ett projekt där kvantitet egentligen är grejen.

Mila J R&B. January 2018 – December 2018 (ep-serie).

Det har varit ett långt år, sjunger Mila J i inledningen av sin senaste ep. För henne har året nog varit lite längre än för oss andra. I början av 2018 släppte r&b-artisten och Jhené Aiko-systern en ep döpt efter månaden som precis förlöpt och fortsatte sedan, utan att göra mycket väsen av sig, att göra likadant i varje månadsslut.

Efter att ha varit signad hos skivbolaget Motown hade hon tröttnat på att tillbringa timtal i studion men att ändå aldrig få sin musik utgiven. Åter "på fri fot", med eget bolag, beslutade hon sig därför för att minimera tiden mellan inspelning och släpp, samt att strunta i höga trösklar och självbehärskning. En handfull färska låtar i månaden kändes lagom.

På nyårsafton kunde hennes serie summeras till 61 nya spår – ett inte helt dåligt bokslut. Den lågmälda och i realtid delade dagboken, som började hjärtekrossat och akustiskt, präglas av sin avskalade produktion; det går att lyssna på hela 2018 i ett svep – även om det blir lite väl mycket av det goda. Det generösa urvalet lämpar sig allra bäst för självplock av russin i kakan, en sällan förunnad lyx. (Mina personliga russin inkluderar: "Run Forrest", "I'm movin' on" och "I see you looking".)

Överlag är det svårt att inte imponeras av den genomgående kvaliteten i ett projekt där just kvantitet varit en riktlinje. Mila J har lyckats bevara fokus ett helt varv runt solen. Och gällande våra egna nyårslöften – ribban är satt.