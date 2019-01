Glädje och förvirring efter Mays förlust

Kaos, osäkerhet, förvirring. Så beskriver människor i London det politiska läget i landet efter tisdagens historiska omröstning. Men många är också glada. – Vi hoppas bara att våra politiker står fast vid sitt löfte och levererar brexit, säger Pam Watts som är i London för att demonstrera.

Britterna börjar bli luttrade med tvära kast i brexitfrågan. Men med en historisk omröstning bakom sig – premiärminister Theresa Mays förlust på tisdagskvällen – och nu en osäker tid framöver är många i den brittiska huvudstaden förvirrade.

– Kaos. Jag litar inte på någon politiker. Det har väl funnits kriser som denna för många år sedan, på 1800-talet kanske. Men det här är kaos, säger 64-åriga Lisa Stux.

Hon har de senaste dagarna parkerat sig utanför parlamentet med en EU-flagga och en brittisk. På onsdagen tog hon tåget igen in mot stadsdelen Westminster för att på nytt ställa sig utanför parlamentsbyggnaden.

– Vem hade någonsin kunnat tro det? Jag har aldrig varit politisk förut i mitt liv. Jag har aldrig deltagit i en demonstration förut.

Hon beskriver ett eventuellt EU-utträde som fruktansvärt och engagerar sig för sina barn och barnbarns skull, för att de ska få leva i ett öppet Europa, säger hon.

Premiärminister Theresa May är den politiker som representerar Lisa Stux valkrets i Maidenhead i Berkshire. Stux har upprepade gånger skrivit till May och fått svar med en gång. Även om hon ogillar premiärministern vill hon att May sitter kvar.

– Vilken annan premiärminister som helst hade avgått under de här förhållandena. Men jag vill nog inte det, för jag vet inte vem som skulle ta över som är stabil och förnuftig.

Pam Watts, 60, har rest till London från Kent och även hon har engagerat sig politiskt med en "lämna betyder lämna”-skylt. Hon är glad att Theresa Mays avtal röstades ner på tisdagen, för det var inte brexit, som hon beskriver det. Hon hoppas nu att politikerna står fast vid sina löften och levererar ett utträde "på riktigt".

– Vi älskar Europa men hatar den politiserade, odemokratiska institutionen som är EU. Den har berövat oss makten att styra över oss själva, använt våra pengar fel och påtvingat oss saker som fri rörlighet.

Var man än rör sig i London hörs människor prata om brexit, gamla som unga. Ämnet är mer än infekterat. Vissa beskriver det som att landet inlett ett skyttegravskrig. Just unga är en grupp som den EU-vänliga sidan ofta lyfter fram eftersom de kommer att få leva med konsekvenserna av brexit resten av sina liv.

Den politiska aktivisten Madeleina Kay, 24, har lagt mycket tid på att försöka nå ut som ”EU:s supergirl”, framför allt genom att engagera sig på sociala medier. Hon har 27 000 följare på Twitter. Resultatet på tisdagskvällen banar väg för en andra folkomröstning och att stanna i EU, säger hon.

– De senaste två åren har visat att vi är starkare och mer välmående i Europeiska unionen. Och brexit är en enda röra.

Vid folkomröstningen 2016 visste ingen vad de röstade på och matades med fantasier och lögner, anser Madeleina Kay. Hon hävdar att skolor eller medier inte kommunicerar de positiva sidorna av EU-medlemskap, som arbetslagstiftning, mänskliga rättigheter, diskrimineringsförbud och miljölagstiftning.

Två andra ungdomar som befinner sig i London är Robert Waugh, 24, och Jennifer Reay, 20, från Gateshead i nordöstra England. Under tisdagen deltog de i demonstrationen People’s vote framför parlamentet och jublade tillsammans med hundratals andra EU-anhängare när rösträkningen lästes upp. Robert Waugh säger att han hoppas att premiärministern avgår.

– Chanserna är inte jättestora. Det beror lite på vad Theresa May gör härnäst, om hennes plan är att bara gå tillbaka till parlamentet med en ny plan om några dagar eller veckor kan det vara ett fundamentalt misstag för hennes del och leda till att (det nordirländska stödpartiet) DUP röstar bort henne.