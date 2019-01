Amerikanska banker klår förväntningarna

Den amerikanska storbanken Bank of America och investmentbanken Goldman Sachs överträffade förväntningarna både när det gäller resultat och intäkter under fjärde kvartalet 2018, rapporterar CNBC.

Bank of Americas resultat steg kraftigt under kvartalet. Vinsten uppgick till 7 miljarder dollar, motsvarande cirka 63 miljarder kronor, eller 0:70 dollar per aktie. Det kan jämföras med vinsten på 2 miljarder dollar under motsvarande kvartal 2017 då banken tog en stor skattesmäll efter en lagändring.

Väntat var en vinst på 0:63 dollar per aktie, enligt CNBC.

Intäkterna steg 11 procent till 22,7 miljarder dollar, eller 204 miljarder kronor, under fjärde kvartalet, vilket var något bättre än förutspått.

Investmentbanken Goldman Sachs redovisar en vinst per aktie på 6:04 dollar för kvartalet. Väntat var en vinst på 4:30 dollar per aktie.

De totala intäkterna uppgick till 8,08 miljarder dollar, motsvarande cirka 73 miljarder kronor, under kvartalet. Analytiker hade i genomsnitt bedömt att intäkterna skulle landa på 7,55 miljarder dollar.

Båda aktierna stiger i förhandeln på New York-börsen.