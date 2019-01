Många spännande konserter när vårens kammarmusikprogram släpps

Åtta konserter med inhemska och internationella musiker står på programmet när Helsingborgs kammarmusikförening presenterar vårens konserter. En av dessa är med prisbelönade österrikiska Minetti Quartet.

Även om Helsingborgs kammarmusikförening har funnits i snart 40 år märks inga större ålderskrämpor. Föreningen är livskraftig och arrangerar en mängd konserter varje år.

– Vi har fått in lite nytt folk i styrelsen som gör ett fantastiskt jobb, så just nu ser det ganska bra ut, säger ordförande Per Nyrén.

Föreningen har precis presenterat vårens program och åtta konserter står på programmet på Dunkers kulturhus. Med både inhemska och internationella musiker.

– Ja, det är ett omfattande program. Jag tror inte att det är så många kammarmusikföreningar i landet som har så stor verksamhet som vi, säger Per Nyrén.

Han tycker att det finns många spännande konserter i vårens program. Bland annat den allra första – Savann & djungel – en virtuos resa – med flöjtisten Johan Skeppstedt Andersson och slagverksduon Malleus Incus, Johan Bridger och Patrik Raab.

– När det är slagverkare på scen brukar det dessutom bli en riktig show. De kommer även att framföra nyskriven musik, säger Per Nyrén.

En annan konsert att se fram emot är österrikiska Minetti Quartet.

– Det är en ung stråkkvartett som har vunnit flera priser. Det ska bli väldigt spännande, säger Per Nyrén.

Han har själv spelat kammarmusik och formen ligger honom varmt om hjärtat.

– Jag brukar säga att en stråkkvartett är som den perfekta demokratimodellen, tillägger han.