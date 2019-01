Världen

Nya explosioner efter terrordådet i Nairobi

Enligt vittnesuppgifter dödades minst 15 personer när beväpnade extremister tog sig in i ett hotellkomplex i Kenyas huvudstad Nairobi och öppnade eld. Myndigheter uppgav sent på kvällen att byggnaden var säkrad av polis och militär, men när överlevande under natten skulle evakueras kom rapporter om nya skottlossningar och explosioner.

En källa uppgav vid midnatt för Reuters att minst 14 människor dödats och en anonym polis berättade för AFP att han sett 14 döda personer i komplexet. En timme senare uppgav Reuters att 15 döda hade förts till ett bårhus. En av dem var brittisk medborgare, en annan amerikansk.