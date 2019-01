Hathaway får roll som storhäxa

Skådespelerskan Anne Hathaway kommer att spela rollen som storhäxa i en nyinspelning av Roald Dahls bok "Häxorna" från 1973, rapporterar Variety.

Hathaway kommer härnäst att synas i Netflixdramat "The last thing he wanted", där hon spelar en journalist som säger upp sig för att bli vapenhandlare.

"Tillbaka till framtiden"-skaparen Robert Zemeckis skriver manuset och producerar även "Häxorna", som enligt källor till nöjessajten är närmare boken än Nicolas Roegs filmatisering från 1990, där Anjelica Huston hade rollen som storhäxan och svenska Mai Zetterling hade en större roll.