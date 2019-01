Hamnbråk utvidgas – lockoutvarsel läggs

Efter Hamnarbetarförbundets strejkvarsel – nu svarar Sveriges Hamnar med att lägga ett lockoutvarsel. Den långvariga konflikten riskerar slå hårt på Sveriges export och import, enligt arbetsgivarna.

– De har lagt en bombmatta med strejkvarsel, då tvingas vi svara, säger Mattias Dahl, vd för Sveriges Hamnar, till TT.

Arbetsgivarnas svar på hamnarbetarnas strejkvarsel är en så kallad spegellockout, bara riktad mot sådant arbete som redan strejkvarslats. Konflikten bryter ut den 23 januari och gäller i 15 hamnar.

Hamnarbetarförbundet slåss för ett eget kollektivavtal. Det får de inte. Arbetsgivarna erbjuder ett likalydande avtal som LO-facket Transport har, alltså ett hängavtal. Men det duger inte för Hamnarbetarförbundet som bråkat med arbetsgivarparten i åratal.

– Det här är ett första varsel, varningsstrejker. Avsikten är att få tillbaka arbetsgivaren till förhandlingsbordet med en mer konstruktiv attityd, sade Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot i Hamnarbetarförbundet till TT i måndags efter att strejkvarslet lagts.

Enligt Mattias Dahl skadar konflikten, om den bryter ut, både hamnar, kunder och Sveriges ekonomi allvarligt.

– Och vi befarar att det här fortsätter, säger Dahl, något Hamnarbetarförbundet var tydliga med i måndags.

– Fungerar inte det så kommer vi att fortsätta eskalera till trycket blir tillräckligt stort, sade Erik Helgeson tidigare i veckan.

Nu kommer statliga Medlingsinstitutet att åter kallas in för att hitta en akut lösning på konflikten. Tidigare medling ledde i princip ingen vart, men det långvariga bråket medförde ett förslag till lagändring i strejkrätten med sikte på just sådana här situationer. Den är dock ännu inte på plats utan under beredning hos regeringen.

Enligt Mattias Dahl skulle Hamnarbetarförbundets nu varslade strejk vara olaglig om den nya lagen hade hunnit träda i kraft.