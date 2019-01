Flera nya ministrar väntas i Löfvens regering

Stefan Löfven ska (S) leverera en ny regering. Nya namn och ommöbleringar väntas – och kanske är det dags för Aida Hadzialic och Anders Ygeman att komma tillbaka.

Aktiviteten i regeringskansliet har höjts inför att den nya rödgröna regeringen väntas tillträda på måndag. Redan i förra veckan hade Löfven enskilda samtal med sina ministrar för att höra vilka som vill sluta och vilka som vill fortsätta.

Bland de som vill vara kvar finns utrikesminister Margot Wallström (S), försvarsminister Peter Hultqvist (S) och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). De sitter sannolikt säkert.

Förre socialdemokratiske partisekreteraren och kommunalrådet i Norrköping Lars Stjernkvist tror inte på någon total omgörning.

– Stefan Löfven använder sig inte av någon större dramatik när han gör förändringar, säger han.

Men några nya namn kommer att behövas. På torsdagen avslöjade S att migrationsminister Helene Fritzon blir toppnamn på partiets EU-valsedel.

Dessutom har utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) meddelat att de ska sluta.

Två S-namn sticker ut i spekulationerna om vilka personer Löfven kan komma att plocka in i regeringen. Det ena är Anders Ygeman. Han var inrikesminister när Löfven offrade honom då det blåste som värst i Transportstyrelseskandalen. Men Ygeman har redan i dag ett viktigt jobb som Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen.

Det andra namnet är Aida Hadzialic. Hon var gymnasieminister när hon 2016 avgick efter att åkt fast för rattonykterhet.

– Det hon gjorde då kan inte rimligen diskvalificera henne nu, säger Stjernkvist.

En fråga är om Miljöpartiet får behålla sina sex ministerposter efter att ha gått bakåt i valet. Flera socialdemokrater som TT talat tror MP kanske få behålla nuvarande antal ändå.

– Det gäller att vårda Bamsekulturen. Den som är störst måste också vara snäll, säger Stjernkvist.

Löfven kan komma att utöka det totala antalet ministrar från nuvarande 23. Det skulle kunna motiveras med att regeringsarbetet blir mer komplext när S och MP ska samarbete i en lång rad frågor med Centern och Liberalerna.

En socialdemokrat med insyn i regeringsarbetet uppger att man är en minister kort på socialdepartementet efter att sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) slutade 2017.

Det finns för många olika frågor på socialdepartementet för att bara ha två ministrar som i dag, enligt källan.

Oppositionsborgarrådet i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson (S) vill också se en integrationsminister.

– För att få bukt med våra särskilt utsatta områden behövs en minister med helhetsansvar, säger hon.

Chefredaktören för Folkbladet, den socialdemokratiske debattören Widar Andersson tror att Boel Godner, kommunalråd i invandrartäta Södertälje, är ett bra namn för det jobbet.

– Hon kan säkert vara gångbar även i stödpartierna, säger han.

Löfven kan också låta ministrar byta ansvarsområden. Utbildningsministerposten, som MP har i dag, är attraktiv för S, tror Lars Stjernkvist. Men socialdemokrat med insyn i regeringen hävdar att det finns intresse för bostadsministerposten.

En socialdemokrat i riksdagen TT pratat med tror att det kan vara lockande att lägga beslag på kulturministerposten eftersom det finns intern S-kritik mot hur kulturpolitiken bedrivits de senaste åren.

Bland miljöpartister finns de som vill ha landsbygdsministerposten. På det området väntas en strid mellan MP och C när överenskommelsen mellan S, MP, C och L ska genomföras. Löfven har lovat C både uppluckrat strandskydd och stärkt äganderätt för skogsägare.

I spekulationerna om ministerämnen för Miljöpartiet nämndes redan efter vaket 2014 förra språkröret Maria Wetterstrand.

Partiet har tidigare visat en förkärlek för att plocka in namn utifrån och nu spekuleras i om Svante Axelsson, tidigare generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, står på tur.