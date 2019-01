Nutleydrama och odöda arméer i vårtablån

Får Colin Nutleys dramaserie "Bröllop, begravning och dop" fler tittare än "Den inre cirkeln", som bygger på en bok av Per Schlingmann? Vårens tv-utbud bjuder på kända ansikten och nya bekantskaper, från Winterfell i "Game of thrones" till de naziockuperade gatorna i La Rochelle i "Das Boot".

Vintervåren är synonym med prisutdelningar, och säsongen startar den 19 januari med P3 Guld-galan som direktsänds i SVT1 (och P3), samt Idrottsgalan och Guldbaggegalan som också de sänds i SVT1 den 22 respektive 28 januari.

Så här års upptas även snart lördagskvällarna i SVT1 av Melodifestivalen, som drar i gång den 2 februari.

I Åre hoppas de på extra fin pudersnö i februari, då alpina VM hålls i skidorten. SVT1 uppmärksammar evenemanget med ett särskilt Åre-magasin som sänds den 4 februari.

Senare i vår, den 16 mars, är det premiär i SVT för andra världskrigsdramat "Das Boot", en uppföljare till Wolfgang Petersens klassiska u-båtsfilm med samma namn från 1981. I rollistan syns bland andra Vicky Krieps ("Phantom thread") och Tom Wlaschiha ("Game of thrones").

Colin Nutley fick mersmak efter att ha gjort "Saknad", sin första tv-serie på 20 år, 2017. I februari (7 februari på C More, 20 februari i TV4) är regissören tillbaka med dramaserien "Bröllop, begravning och dop". De fyra avsnitten utspelar sig i en svensk småstad och handlar om händelseutvecklingen som sker sedan två familjer hamnar på kollisionskurs under ett bröllop.

I rollistan ingår bland andra Helena Bergström, Maria Lundqvist, Molly Nutley, Marie Göranzon och Alexander Karim.

TV4-tittare som inte har tillgång till C More får ta del av tv-serien "Jägarna", i vilken Rolf Lassgård repriserar sin roll som den numera före detta polisen Erik Bäckström, under våren.

Dessutom har den andra säsongen av Felix Herngrens och Emma Buchts serie "Enkelstöten", med Sissela Kyle och Lotta Tejle i huvudrollerna, premiär i vår.

Den som ligger sömnlös över hur drakmodern Daenerys Targaryen kommer att reagera på insikten att Jon Snow, som hon har haft ihop det med, i själva verket är hennes brorson – samt hur de krigande kungadömena i "Game of thrones" ska enas kring det annalkande hotet från de odöda arméerna – lär vända sin blick mot HBO Nordic den 15 april då fantasyeposet går i mål med sin åttonde säsong.

Netflix, som nyligen aviserade en prishöjning för sina nästan 60 miljoner användare i USA, fortsätter att satsa på egenproducerat material. Bland titlarna som på förhand har blivit mest omtalade märks filmen "Velvet buzzsaw" (premiär 1 feburari), i vilken Jake Gyllenhaal återigen samarbetar med "Nightcrawler"-regissören Dan Gilroy i ett skruvat skräckdrama som handlar om en förbannelse som tar livet av giriga konsthandlare på allt blodigare vis, och Steven Soderberghs mobiltelefonfilmade drama "High flying bird" (8 februari).

Dessutom fortsätter strömningstjänsten att blidka tittarnas till synes oändliga sug efter kriminaldokumentärer. "Conversations with a killer: The Ted Bundy tapes", som bygger på över 100 timmar intervjuer med en av USA:s mest ökända seriemördare har, tack vare en något morbid schemaläggning, premiär den 24 januari – på dagen 30 år sedan Bundy avrättades sedan han dömts skyldig till 30 mord.

Viaplay är en annan strömningstjänst som fortsätter att satsa på egna produktioner. I vår läggs bland annat "Hidden – förstfödd", med Izabella Scorupco i en av huvudrollerna, och "Den inre cirkeln", som bygger på Moderaternas tidigare chefsstrateg Per Schlingmanns bok "I maktens öga".

Kanal 5:s vårtablå består till stor del av återvändande realityserier som "Hyséns", "Södertäljepolisen", "Wahlgrens värld", "Sofias änglar", "Ullared", "Tunnelbanan" och "Vägens hjältar".

Systerkanalen, strömningstjänsten Dplay, välkomnar bland annat en ny säsong av humorprogrammet "Café bärs" och fortsätter att lägga till titlar under rubriken "Filip och Fredrik presenterar", där tv-profilerna och "Tårtgeneralen"-regissörerna Filip Hammar och Fredrik Wikingsson kurerar sina favoritdokumentärer.