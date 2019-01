Ny festival visar bara dåliga filmer

Ett ologiskt händelseförlopp, en kass dialog och skrattretande skådespelarinsatser. Allt detta eftersträvar en ny minifestival som arrangeras på Göteborgsbiografen Bio Roy, rapporterar Göteborgs-Posten

Under helgen värmer biografen upp inför Göteborgs filmfestival med att visa några av filmhistoriens sämsta filmer. Först ut under "Den dåliga filmfestivalen" är den kultförklarade floppen "The room" av regissören Tommy Wiseau, och därefter visas "Troll 2", "Samurai cop", "Hard ticket to Hawaii" och "Miami connection".

Festivalen avrundas med den prisbelönta dokumentären "American movie", som handlar just om dålig film.

– Det som jag tycker ska bli spännande med att eventuellt låta detta bli en årlig festival, är att jag nu har tagit fem av mina absoluta favoriter, som jag brinner för, och en dokumentär som är väldigt fin, säger David Winsnes, programansvarig på Bio Roy till GP.