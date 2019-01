SVT gör om Melodifestivalen-appen efter kritiken

Under förra årets sändningar av Melodifestivalen röstade svenska folket över 42 miljoner gånger på sina favoritbidrag. Majoriteten av rösterna skickades in via den populära app som ger tv-tittarna fem gratisröster per låt.

Men appen har fått kritik för att den gynnar yngre artister då upplägget främst tilltalar en yngre publik, och nu väljer SVT att göra om röstningssystemet så att rösterna sorteras efter ålder, skriver Aftonbladet

I den nya versionen av Melodifestivalens app måste alla användare uppge sin ålder. Alla inkomna röster delas upp utifrån sju ålderskategorier som sedan viktas mot varandra.

– Vi vill att tittarna ska känna att allas engagemang blir lika mycket värt, så vi balanserar upp de tittargrupper som kanske bara röstar en gång på en artist jämfört med yngre tittare som kanske röstar fem gånger på en artist, säger Melodifestivalens projektledare Anette Helenius till Aftonbladet.

Det nya systemet lanseras inför den första deltävlingen den andra februari.