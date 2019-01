Folket avgör på P3 Guld-galan

Fakta

Årets artist: Benjamin Ingrosso: "Identification", Fricky: Samlad produktion, Molly Sandén: "Större", Robyn: "Honey", Tove Styrke: Samlad produktion.

Årets grupp: First Aid Kit: "Ruins", Galantis: Samlad produktion, Hov1: Samlad produktion, NOTD: Samlad produktion, Rebecca & Fiona: "Art of being a girl".

Årets låt: "Be your friend" (Vigiland & Alexander Tidebrink), "High with somebody" (Sandro Cavazza & P3GI-13), "Hon dansar vidare i livet" (Hov1), "Mer för varandra" (Norlie & KKV & Estrad), "Ruin my life" (Zara Larsson).

Årets pop: Felix Sandman: "Emotions", Grant: "In bloom", Hanna Järver: "So long", Linnea Henriksson: "Linnea Henriksson", Molly Sandén: "Större".

Årets rock/metal: Graveyard: "Peace", Lucifer: "Lucifer II", Maggot Heart: "Dusk to dusk", MaidaVale: "Madness is too pure", Tribulation: "Down below".

Årets hiphop/r'n'b: Fricky: "Aqua aura", Leslie Tay: "Vilja & tålamod", Ozzy: "Ett öga rött", Seinabo Sey: "I’m a dream", ZE: "Min penna blöder".

Årets dans: Bella Boo: Samlad produktion, Galantis: Samlad produktion, NOTD: Samlad produktion, Off The Meds: Samlad produktion, Robyn: "Honey".

Guldmicken (årets live): Benjamin Ingrosso, Fever Ray, Hov1, Linnea Henriksson, Sarah Klang.

Framtidens artist: Grant, Imenella, Lova, Sandro Cavazza, ZE.