Malmö-seger: ”Får sätta det på rånarkontot”

Formsvaga Malmö såg ut att gå mot fjärde raka förlusten i SHL borta mot jumbon Timrå. Men efter flera utvisningar och tvåmålsunderläge bjöds man in i matchen – och vann i förlängning.

– Vi får sätta det lite på rånarkontot, säger tränaren Peter Andersson i C More.