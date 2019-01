Misstag fällde ÖVK – men nyförvärvet tog för sig

Tungt fall i Grand Prix. Men nyförvärvet Eric Girard ska förhoppningsvis bidra till att lyfta Örkelljunga ytterliga en nivå under slutskedet av säsongen.

GRAND PRIX SEMIFINAL

Hylte/Halmstad 3

Örkelljunga 0

På fredag eftermiddag gjorde Örkelljunga klart med Eric Girard. Nyförvärvet kastades omedelbart in i hetluften när ÖVK gick in i GP-slutspelet under lördagen. Och Girard tryckte in fem poäng direkt när han fick chansen i tredje set.

– Han kom in och visade att han blir en frisk fläkt. Vi kommer få nytta av honom, sa ÖVK-tränaren Tony Westman.

25–18, 25–16, 25–20. Siffermässigt ser det ut som att Örkelljunga inte hade något att hämta i GP-semin, som spelas mellan Elitseriens fyra främsta lag.

Men ÖVK-tränaren Tony Westman kunde enkelt peka på skillnaden mellan lagen.

– De tog 46 poäng själva, och vi 42. Det betyder att vi gav dem en massa poäng.

I den officiella statistiken noterades att Elitseriens serieledare Hylte/Halmstad vann tolv poäng på motståndarmisstag.

– Statistiken är ganska snäll mot oss då. Taktiskt gör vi många saker bra. Serven fungerar och vi försvarar bra. Sedan är servemottagningen inte tillräckligt bra, och det är där en del av misstagen kommer.

Nu får Örkelljunga rikta in sig på söndagens bronsmatch. Bara spela av matchen nu när chansen till GP-titeln är borta? Sällan om man ska tro Tony Westman.

– Vi vill inte åka härifrån utan medalj.