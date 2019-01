Kraftiga regn och översvämningar som dragit med sig byggnader i Madagaskars huvudstad Antanarivo har lett till minst nio människor död.

"Under en räddningsoperation i distriktet Tsimialonjafy påträffades fem kroppar", skriver stadens räddningstjänst i en rapport som också klargör att fyra kroppar hittades dagen innan under bråte som spolats upp under skyfallen.

Enligt myndigheterna har minst fem byggnader rasat ihop och spolats iväg under de kraftiga regnen.