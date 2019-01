May hoppas på avtal med Irland

Theresa May förbereder som bäst hur nästa steg kring brexit ska se ut. Brittiska tidningsuppgifter pekar mot att en uppgörelse med Irland ska få ett motsträvigt parlament att rösta för premiärministerns avtal.

På måndagen ska Storbritanniens premiärminister Theresa May berätta hur nästa steg i resan mot en eventuellt brexit ska tas. Sedan utträdelseavtalet med EU i tisdags röstats ned i det brittiska parlamentet har May överlevt en misstroendeomröstning och börjat ta fram en plan B för Storbritanniens väg ut ur EU om två månader.

Kanske går den planen via Irland. Källor till brittiska Sunday Times uppger att May har vänt blicken mot landet. Enligt tidningen har May planer på att få till ett avtal med Irland som ska ta bort den omtalade nödlösningen för Nordirland – kallad backstop på brexitengelska.

Med backstop borta hoppas premiärministern få med sig nordirländska unionistpartiet DUP och företrädare för Mays egna konservativa parti som vill se brexit men inte med den nedröstade Chequers-planen.

Irlands utrikesminister Simon Coveney sade på lördagen att Dublin står fast vid det avtal som förhandlats fram, vilket inkluderar backstop-lösningen.

Backstop har arbetats fram för att hålla gränsen öppen mellan Nordirland och resten av Irland, även efter brexit, för att undvika att de gamla oroligheterna vaknar till liv igen.

På hemmaplan har det sedan höjts röster för att utträdet bör skjutas fram och Labour har vägrat komma till förhandlingsbordet. Partiledaren Jeremy Corbyn vill inte diskutera brexit så länge May inte utesluter möjligheten att Storbritannien lämnar EU utan att ett avtal är på plats.

På fredagen pratade May med EU-basarna Jean-Claude Juncker och Donald Tusk i telefon, och helgen ska hon ha tillbringat på lantstället Chequers utanför London för att planera vägen vidare kring brexit.