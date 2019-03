Upplev alperna  från vandringsleden

Alperna handlar inte bara om utförsåkning – här finns också välpreparerade vintervandringsleder med bergskänsla. Vi varvar vandring med skidåkning i österrikiska Stubai och får till den optimala alpresan.

Att vandra med snöskor är mycket vanligare i alpregionen än i Sverige, med rätt teknik ger de frihet att ta sig fram både på lätt översnöade leder och i terrängen . Bild: Shutterstock

Under min alpvecka träffar jag alla kategorier. Någon skadade ledbandet för ett par år sedan och har lagt skidorna på hyllan. Någon har kommit på att hon inte alls går ner i varv i liftar och pister, utan vill ha det mer rofyllt under semestern. Någon älskar skidåkning, men tycker att det räcker med tre dagar på skidor under en vecka. Någon vill ha bättre kondis och delar upp dagarna – han nöjer sig med att åka skidor på förmiddagarna när pisterna är som bäst.