Åtta år efter det att The Ark tog farväl ges bandets bästa låtar ut i vinylutgåva. I samlingen "The Ark – It takes a fool to remain sane 2000–2011" finns bland annat hits som "Clamour for glamour" och "Calleth you, cometh I" med.

Utgivningen av dubbelvinylen, som innehåller 20 låtar, sammanfaller med att The Arks frontman Ola Salo sätter upp sin första egna show på Rondo i Göteborg, med premiär den 24 januari.