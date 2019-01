Stephen Colberts Trump-serie får ny säsong

Den animerade komediserien "Our cartoon president" kommer att få en andra säsong, rapporterar Variety . Serien handlar om USA:s president Donald Trump och hans personal i Vita huset. Den baseras på en återkommande sketch i pratshowen "The late show with Stephen Colbert" där Colbert har interagerat med den tecknade Trump. Colbert är även exekutiv producent till den animerade serien.