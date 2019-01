Baldwin döms till vård för ilskeutbrott

Skådespelaren Alec Baldwin har erkänt sig skyldig till trakasserier och döms till att gå i behandling för sin ilska efter ett uppmärksammat bråk på New Yorks gator i höstas, skriver The Wrap . Han får även betala en avgift på 120 dollar och måste skicka in dokumentation till rätten att han fullföljt vårdprogrammet.