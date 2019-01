Rival Sons bantar låtarna och vässar profilen

Sjätte albumet visar upp en mer jordnära sida hos Los Angeles-bandet.

Rival Sons HÅRDROCK. Feral roots.

Allt som är och varit Rival Sons är här, på detta sjätte album, men i mer komprimerad form än tidigare: rastlöst riffbaserad hårdrock, blues, en gnutta r&b (utmärkta "Stood by me") och – när det i titelspåret och "Look away" är som allra bäst – majestätisk, halvakustisk Zeppelinrock, med mer ljus och elegantare skuggteckning än man kan begära.

Ja, här finns till och med ett stycke allsångsgospel, låten "Shooting stars", men det kanske är mer än vi behöver. Bandet har spelat in i Nashville och Muscle Shoals, nära sångaren Jay Buchanans nya hem i den lantliga Södern – en omständighet som främjat hans naturmystiska drag, men av allt att döma också hjälpt honom att rensa bland flosklerna.