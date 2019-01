Röda Kvarn uppmärksammar Förintelsens minnesdag med specialvisning

Röda Kvarn i Helsingborg är en av tio biografer i landet som den 28 januari visar filmen "Denial". Som sedan följs av ett direktsänt samtal med historikern Deborah Lipstadt och journalisten Willy Silberstein.

1996 stämdes Deborah Lipstadt, professor i historia, av författaren och förintelseförnekaren David Irving. I hennes bok "Denying the Holocaust" pekades David Irving ut som en högerextremist som förnekade gaskamrarnas existens.

För att vinna rättegången måste Deborah Lipsatdt bevisa för rätten att Förintelsen ägt rum.

Lipstadt skrev senare om rättegången i boken "History on Trial: My Day in Court with a Holocaust Denier".

Boken ligger till grund för filmen "Denial" (2016) med Oscarsvinnaren Rachel Weisz i huvudrollen som Deborah Lipstadt.

"Denial" visas på tio biografer runt om i landet den 28 januari. I Helsingborg sker visningen på Röda Kvarn.

Filmen följs av ett livesänt samtal med historikern Deborah Lipstadt och journalisten Willy Silberstein. Under samtalet kommer publiken på biograferna ha möjlighet att ställa frågor till Deborah Lipstadt, som bjudits in till evenemanget av Forum för levande historia.

Filmvisningen startar klockan 17 och det livesända samtalet börjar 18.50. Det är fritt inträde till både film och samtal.