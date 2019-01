Gymnasieingenjörer från Kulla hjälper äldre att koppla in tv:n

När tv via fibernätet ska installeras hos Höganäshems hyresgäster får de hjälp av elever från Kullagymnasiets teknikprogram. "De uppskattar det väldigt mycket eftersom de inte hade klarat av det själva", säger 19-årige Oskar Hertzman.

91-årige Torsten Sandgren älskar tysk folkmusik, vilda västernfilmer och idrott på tv. Men när Höganäshem uppgraderar fibernätet och installerar ny teknik hos alla sina hyresgäster innebär det en stor förändring för hans tv-tittande.

Kabel-tv blir nämligen fiber-tv och den enkla sladden byts ut mot en tv-box.

– Det jag hade innan lyckades jag koppla in helt själv. Jag drog in och ut olika sladdar och fick prova mig fram. Men det här reder jag inte ut att koppla in, säger Torsten Sandgren.

Han och 170 andra hyresgäster får hjälp att installera den nya tv-boxen av sex elever från Kullagymnasiets fjärde tekniska år.

Genom ett samarbete med Höganäshem ingår hembesöken i gymnasieingenjörernas praktik.

Under tisdagsförmiddagen packar 19-årige Oskar Hertzman upp den nya boxen hemma hos Torsten Sandgren. Det är hans första besök för dagen och därefter ska han vidare till två andra hyresgäster.

– Detta är mitt sjunde besök totalt och jag kommer hjälpa 25 stycken till ungefär. Det är nästan bara äldre jag är hemma hos. De uppskattar det väldigt mycket eftersom de inte hade klarat av det själva. Samtidigt är det nyttigt för oss att använda oss av våra kunskaper och träna i hur man bemöter människor när man jobbar, säger Oskar Hertzman.

Han kopplar in boxen till fibernätet och sedan in i tv:n. Torsten Sandgren tittar på.

– Jag hoppas det blir bättre bild nu. Mina ögon är inte de bästa men jag har haft lite dålig bild innan.

För Oskar Hertzman är en tv-boxinstallation en enkel match men just när HD är på besök strular tekniken.

– Det verkar som att boxen inte ansluts till internet. Det har hänt några av mina klasskompisar när de varit ute. Då får vi återkomma vid ett senare tillfälle. Men jag är envis och vill att det ska fungera. Det gäller också att hela tiden hålla humöret uppe, behålla lugnet och vara trevlig mot dem man möter, säger han.

Trots flertalet försök lyckas han inte få tv-boxen att fungera som den ska. Men Torsten Sandgren är nöjd ändå.

– Jag är tacksam att det är någon som kommer och kan göra allt detta. Nu hoppas jag att de kommer tillbaka snart och ordnar det. Jag är gammal och vill kunna se tv innan det tar slut, säger Torsten Sandgren.