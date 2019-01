Kim och Kim sugna på fortsättning i Blågult

Kim och Kim – Andersson och Ekdahl Du Rietz – vill mer med Blågult. Båda är sugna på en fortsättning och nästa år väntar EM och förhoppningsvis OS för landslaget. – Det finns väldigt mycket potential, säger Andersson.

De två comebackerna – eller "Kim-backerna" – var den stora snackisen inför handbollslandslagets VM. Efter missräkningen i mellanrundan i Herning, med förluster mot både Norge och Danmark och missad semifinal, verkar det finnas en framtid i Blågult för både Andersson och Ekdahl Du Rietz.

De har både visat att de kan tillföra landslaget en hel del, även om de inte har varit de klarast lysande stjärnorna under VM.

Kim Ekdahl Du Rietz sade redan inför VM att han gärna fortsätter och har inte ändrat sig under mästerskapet i Danmark. Efter förlusten mot värdnationen slog Kim Andersson, som har gått igenom hela VM med ett leende på läpparna, också fast att han är tillgänglig tills vidare – om förbundskaptenen hör av sig och kommer ihåg hans telefonnummer.

– Jag tycker att detta har varit jäkligt roligt, säger han efter sin tredje landslagscomeback.

Och den 36-årige veteranen kan räkna med samtal från Kristján Andrésson framöver.

– Han är högaktuell för kommande landslagstrupper och jag har hans nummer, säger förbundskaptenen och skrattar.

Den svensk-isländske landslagstränaren ser en ljus framtid för laget, även om VM inte blev den medaljframgång som många hade hoppats på inför turneringen. Anledningarna att Sverige kan bli bättre under nästa år är flera, menar Andrésson.

– Kim Ekdahl Du Rietz har haft en skadefylld höst (i Paris) och inte kunnat spela så mycket. Plus att vi får in Jim Gottfridsson och Jesper Nielsen (båda skadade sig under VM) i det här igen. Och att "Stycket" (Andreas Nilsson) har varit med ett helt mästerskap, jag tycker att han bara har blivit bättre och bättre ju längre turneringen har lidit. Det finns många aspekter, säger han.

2020 är ett mästerskapsår då det här landslaget gärna står på toppen. I januari avgörs EM i Sverige, Norge och Österrike och i slutet av sommaren siktar Blågult på att vara ett av de tolv lagen i OS-turneringen i Tokyo.

Kim Andersson:

– Det är en fantastisk grupp och det finns väldigt mycket potential. Det är många unga och så vi som är lite äldre. Det känns jäkligt spännande, även om vi inte har fått till det under 60 minuter i det här mästerskapet.

Sverige avslutar VM på lördag, mot Kroatien i en betydelselös match om femteplatsen.

Fakta Handbollslandslagets 2020 Januari: EM avgörs i Sverige, Norge och Danmark. Svenska spelorter är Göteborg, Malmö och Stockholm. Det ges sannolikt chans för Blågult att ta revansch på norrmän och danskar då, eftersom de tre skandinaviska länderna av seedningstekniska skäl ser ut att hamna i samma mellanrunda även då – i Malmö. April: Sverige är tack vare femte- eller sjätteplatsen i VM klart för OS-kvalet nästa vår. Om Blågult har vunnit EM tidigare på året får laget en direktplats och slipper kvala. Juli-augusti: Tolv lag finns med i herrarnas handbollsturnering i OS i Tokyo.