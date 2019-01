Westerholm avgjorde för Frölunda

Linköping prickade både stolpen och ribban vid ställningen 22 i sista perioden. Men hjälten hette ändå Ponthus Westerholm. Drygt fem minuter före slutsignalen fixade han Frölundas segermål fram till 3–2.

Jacob Johansson fick hoppa in i Linköpings kasse vid ställningen 0–3 hemma mot Örebro förra torsdagen. Då var han nära att nolla motståndarna när LHC till slut vann med 5–4 efter förlängning.

Även borta mot Rögle (seger med 3–1) var Johansson bara sekunder från att hålla nollan och fick därför förtroendet i toppmötet mot Frölunda i stället för förstamålvakten Jonas Gustavsson.

Men där tog det mindre än fyra minuter innan han släppte in den första pucken, efter dragskott krysset av gästernas Sebastian Stålberg.

Östgötarna kvitterade dock genom backen Eddie Larsson, som direkt från utvisningsbåset åkte igenom och lyfte in en backhand förbi Johan Mattsson.

– Vi hade noll skott innan det, så jag tänkte att vi måste få till ett nu. Det var Steven Stamkos-klass på det skottet, sade Larsson till C More.

– Vi är ganska långsamma med pucken och kan vinna mycket fler närkamper, sade Frölundatränaren Roger Rönnberg till C More inför starten av den andra perioden.

Där gav Jacob Moverare – som blev hjälte i förlängningen mot Växjö senast – göteborgarna ledningen igen.

I en tät och tempofylld match skapades ändå inte särskilt många chanser, men när Nick Sörensen fick chansen tryckte han in en ny kvittering till 2–2.

– Vi släpper till lite lägen och kommer inte riktigt in på deras mål, men vi håller dem bra på utsidan. De får skjuta mycket utifrån och det är precis det vi vill, sade Nick Sörensen till C More.

– Vi måste fortsätta att få fast Linköping och deras backar. Vi skapar chanser, men när vi inte får fast dem så kommer deras snabba forwards och skapar problem för oss, sade Jakob Moverare till C More.

I sista perioden styrde Nick Sörensen en puck i stolpen och Johan Södergran prickade ribban.

Men Ponthus Westerholm såg till att gästerna fick med sig alla tre poäng, genom en backhand i sitt friläge drygt fem minuter före slutet.