Ensamme grannen inspirerade Miskovsky

Fakta

Född 1975 i Holmsund utanför Umeå. Ägnade sig tidigt åt både musik och idrott och har bland annat varit med i det svenska snowboardlandslaget samt spelat i Björklövens damlag i ishockey.

Slog först igenom som låtskrivare, skrev bland annat Backstreet Boys världshit "Shape of my heart" tillsammans med Max Martin och Rami Yacoub.

Genombrottet som artist kom 2001 med singeln "Driving one of your cars" och ett självbetitlat debutalbum. Sedan dess har Miskovsky gett ut albumen "Fallingwater" (2003), "Changes" (2006), "Violent sky" (2011) och "Umeå" (2013).

Aktuell: Med nya singeln "Love somebody" som släpps i dag, och en kommande ep samt ett kommande album.