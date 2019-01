En av Sveriges mest hypade artister – Fricky – kommer till Bayside Festival i Helsingborg till sommaren. Fricky, som nyligen vann priset som Årets artist på P3 Guld-galan, är klar för musikfesten tillsammans med bland andra amerikanska Cheat Codes.

Sedan tidigare är det klart den amerikanska hiphop-stjärnan Macklemore är huvudakt på festivalen och gör sin enda spelning i Sverige under 2019.

Nu fyller Bayside på med ett svenskt dragplåster, Fricky. Han är i dag en av Sveriges tongivande artister och förutom priset på P3 Guld-galan är han nominerad i tre kategorier på stundande Grammisgalan.

Fricky är en del av Umeå-kollektivet och skivbolaget Random Bastards, där bland andra Cleo, Gonza-Ra och Trainspotters också ingår. Första singeln ”Kär” kom 2016 och följdes av “Hon få mig” 2017. Under 2018 släpptes debut-EP:n ”Aqua aura” som gav Fricky det stora genombrottet. För några veckor sedan släpptes Cherrie-samarbetet ”Kungsliften”.

Det är också klart att amerikanska EDM-hitmakarna Cheat Codes dyker upp i Helsingborg. Los Angeles-gruppenhar haft hits med låtar som "Sex", "Let me hold you (turn me on)", "No promises (feat. Demi Levato)” och "Pretty girl".

Till Bayside kommer även duon Sophia Englund och Susanna Friberg. Mer kända som dj-konstellationen Sharks, som gjort sig ett namn på både klubbar och festivaler runt om i Sverige de senaste åren och bland annat har öppnat för artister som Veronica Maggio och The Chainsmokers.

Dessutom kommer även hiphop-gruppen ODZ (Original Dunder Zubbis) från Stockholm och Göteborgs-dj:n Hanna Moody att spela på festivalen.