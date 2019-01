Hela Skåne täcks av snö under lördagen

Ett stort lågtryck drar in från Atlanten och täcker hela Skåne i snö. Kallast blir det i norra Skåne. Här finns en chans att snön faller en extra dag.

Under veckan har SMHI:s modeller varit spretiga och helgens väderlek har kunnat gå åt olika håll. Men meteorologen Max Lindgren Stoltz vågar ändå påstå att snön kommer att falla under hela lördagen. Kanske till och med under söndagen – i alla fall i norra delarna av Skåne. Här letar sig temperaturerna ner till minus fyra som mest.

– Men det blir ett lättare snöfall, som max en centimeter i norr, säger Max Lindberg Stoltz.

I norra Skåne ser det alltså ut att vara som mest gynnsamt väder för de skåningar som älskar snö. Den kallare temperaturen kan göra att även söndagen bjuder på snöfall. Men den som vill ut i pulkabacken bör ändå passa på, för under lördagskvällen kommer varmare luft in söderifrån, som förvandlar snöflingor till – som bäst – snöblandat regn.

– Själva nederbördsområdet håller i sig under hela helgen, men kruxet är att om man gillar snö så får man inte vänta för länge. I södra Skåne kommer snön att övergå i regn, och den milda luften avancerar norrut, säger Max Lindberg Stoltz.