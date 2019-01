Konstnären som vill få britter ompröva brexit

Fakta

Företaget Cambridge Analytica avslöjades med att ha hämtat in data från Facebookanvändare sedan 2014, utan att informera om det, och sedan ha använt den när de sålt konsulttjänster till politiker. Med hjälp av informationen kunde de bygga profiler av människor för att rikta budskap till dem.

Bland annat kom företaget över uppgifter om 87 miljoner användare som samlats in via en Facebookbaserad app under helt andra förespeglingar.

En av de mer profilerade kunderna var Donald Trump, vars presidentvalskampanj betalade drygt motsvarande 50 miljoner kronor för dess tjänster i juni 2016. Företaget hade också uppdrag för den republikanske presidentkandidaten Ted Cruz, samt för lämnasidan i den brittiska folkomröstningen om att lämna EU 2016.

Cambridge Analytica har sagt att företaget utsatts för "åtskilliga ogrundade anklagelser" och att det har framställts som syndabock för saker "som inte bara är lagliga, utan också är allmänt accepterade som standard för onlineannonsering i både politiska och kommersiella sammanhang". Bolaget har även uppgett att informationen raderades när det fick kännedom om regelbrottet 2015.

Cambridge Analytica har efter skandalen lagt ned all verksamhet.

Företrädare för Facebook, bland andra vd Mark Zuckerberg, har kallats till utfrågningar i både den amerikanska kongressen och det brittiska parlamentet. Företaget har också ändrat arbetssätt gentemot politiska kampanjer och infört striktare hantering av politiska annonser samt vidtagit flera andra åtgärder i försök att återställa förtroendet för tjänsten bland både politiker och vanliga användare.