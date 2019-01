Varför propagerar SVT för en teknospiritualistisk religion? Drömmen om övermänskliga förmågor, om att övervinna köttets begränsningar, uppnå odödlighet och slutligen nå ett lyckligt himmelrike går tillbaka tusentals år i tiden och utgör grunden för många religioner. Snart ska denna dröm förverkligas, lovar SVT.

Med teknikens hjälp ska vi bli genetiskt perfekta, supersmarta, telepatiska, gå ihop med AI, kopplas samman till ett svärmmedvetande och slutligen ladda upp oss på internet och bli odödliga. Sedan ska vi mala ned våra grannplaneterför att svepa in solen i en Dysonsfär av solpaneler, erövra galaxen och träffa utomjordingar!

Låter det galet? Det är galet. Serien ”År 1 miljon”, en påkostad produktion av National Geographic som bearbetats för svensk publik, gör något så häpnadsväckande som ohämmad propaganda för en religion som kallas transhumanism.

Transhumanismen har sitt ursprung i renässansen då skriftsamlingen Corpus Hermeticum från antikens Egypten återupptäcktes och översattes från grekiska. Hermetismen, liksom gnosticismen, lärde att människan hade möjligheten att själv få kontakt med det gudomliga och nå bortom sina mänskliga begränsningar genom att utveckla sin inneboende potential.

Genom sin strävan att förstå och kontrollera både människan och materien gav hermetismen och alkemin upphov till både de ockulta sällskapen och den moderna naturvetenskapen. Via dessa två separata spår har de transhumanistiska idealen förts vidare in i vår tid, där de nu återförenats i den teknospiritualism som serien försöker sälja in.

En ofta nämnd inspirationskälla är jesuitprästen Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955) som menade att det var Guds avsikt att vi människor skulle ta kontrollen över vår fortsatta evolution för att gå samman till ett enda medvetande och bli ett med Gud. Det är dock först i vår tid som tekniken och medicinen börjat göra vissa delar av de transhumanistiska drömmarna möjliga, medan andra är och förblir uppenbara fantasier.

I serien görs inga ansatser till metadiskussion eller att skilja religion och science fiction från riktig vetenskap utan allt framställs som lika möjligt – och önskvärt. Detta är en ren reklamprodukt.

Här intervjuas entusiastiska förespråkare för transhumanismen, såsom framtidsforskaren Anders Sandberg, robotforskaren Danica Kragic samt kända hjärnforskare, partikelfysiker, science fiction-författare och spelutvecklare som får fantisera fritt om framtiden.

Deras drömmar illustreras med välgjorda renderingar och dramatiska filmscener som kunde vara hämtade ur Black Mirror.

Med uttalat religiösa termer lovas vi ett Utopia på jorden och ett ”totalt digitalt Nirvana” i molnet den dag vi väljer att lämna ”köttkroppen” bakom oss och ta nästa steg i evolutionen. Precis som självmordskulten Heaven’s Gate.

Av programledarens språk och tonfall kan vi gissa att serien vänder sig främst till ungdomar, men är det då inte ännu viktigare att lära ut hur man skiljer mellan fakta och fantasi?

Om transhumanismen bara fortsatt vara en obskyr religion som utövades i hemliga sällskap, eller en hobby för teknisk självförbättring bland nördiga grinders, vore det inte något större problem. Men transhumanism är i allra högsta grad Big Business, och något som kommer påverka oss alla inom en snar framtid.

Sedan januari 2016 har den privata klubben World Economic Forum – bestående av företrädare för bland andra världens ledande banker, IT-jättar och bioteknikföretag – öppet börjat förespråka de transhumanistiska idéerna i sina böcker och konferenser om Den Fjärde Industriella Revolutionen (4IR). Huvudfokus ligger på den rent tekniska utvecklingen (med marknadsmöjligheter motsvarande hundratals miljarder dollar) men grundaren, Klaus Schwab, skriver också att den riskerar att i grunden förändra vad det innebär att vara människa!

Utan att vara vare sig teknik- eller religionsfientliga i övrigt vill vi starkt ifrågasätta både syftet med denna okritiskt teknospiritualistiska väckelsetelevision och få en debatt om huruvida den utmålade utopin verkligen är den framtid vi önskar.

Jacob Nordangård

Inger Glimmero Nordangård

Stiftelsen Pharos