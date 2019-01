Spännande krock över seklerna

Lipparella KONSERT · KAMMARMUSIK. Dunkers kulturhus, Helsingborg, 26/1.

Det var med en lätt vindlande känsla som jag lyssnade till ensemblen Lipparella på Dunkers på lördagen. Fyra musiker (som alla spelade på barockinstrument) och en kontratenor, framförde musik som komponerats under det senaste decenniet. Musik som inte har det minsta med barocken att göra.

Det tog en bra stund att vänja sig vid tonspråket i Chrichan Larsons tonsättning av Czeslaw Milosz dikt "Svarta drakar". Sångaren Mikael Bellini ömsom kastar ur sig den polska texten, ömsom hoppar mellan falsettläget och sitt "naturliga" låga register.

Musiken är uppbruten och delarna flyger runt i luften som de sotflagor som kom från Giordano Brunos bål och Warszawa-gettot som dikten utgår ifrån.

Upplevelsen var fascinerande, men också distanserande. Sångstämman behandlades som ett instrument bland de andra. Jag hade behövt en tydligare utformning av den för att den skulle gripa mig på allvar.

I Kent Olofssons "Champs d'étoiles" bjöds jag in på ett helt annat sätt. Med varsam hand bjöd han in lyssnaren i sin musikaliska pilgrimsfärd via texter av Rilke och Rimbaud. Här upplevde jag en sorts klangbotten från barocken som passade instrumentariet mycket bättre.

Men konsertens höjdpunkt var Lisa Streichs "Fikonträdet". Med utgångspunkt i Inger Christensens diktsvit "Alfabet" hade hon skapat ett säreget musikaliskt universum med liggande klanger och antydda motiv i en klingande skuggvärld.

Mikael Bellinis semaforliknande uppenbarelse var lätt absurd till att börja med när han viftade med sina armarna och utstötte halvkvävda ljud med händerna för munnen.

Det fanns dock en hypnotisk kraft i Streichs musik som det var svårt att värja sig mot. Den på sitt aparta sätt minimalistiska uppbyggnaden av verket sög in en mot ens vilja och alla eventuella komiska övertoner försvann efter hand i Lipparellas engagerande framförande.

Konsertserien "Sounds like:" har blivit vital injektion i Helsingborgs musikliv. Även om publikuppslutningen inte har varit den största har Dunkers lyckats få arrangemangen att fungerat ypperligt. Jag ser redan fram emot säsongens sista konsert i början av april.