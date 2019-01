Fakta

Cindy Milstein har länge varit engagerad i anarkistisk organisering och sociala rörelser. Hon är författare till boken ”Anarchism and its aspirations”, medförfattare till ”Paths toward utopia: Graphic explorations of everyday anarchism" och redaktör för antologin ”Rebellious mourning: The collective work of grief”. De senaste åren har hon ägnat åt solidaritetsarbete efter J20-arresteringarna, då 230 personer arresterades i samband med en demonstration mot Donald Trump. Hon har hållit i anarkistisk sommarskola. Hon bistår också när människor är döende och hjälper till i sorgeprocessen.