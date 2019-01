Bistert för reportrar och aktivister i Kina

Arbetsklimatet har hårdnat för aktivister och jurister i Kina med många gripanden och fängelsedomar. Också utländska journalister vittnar om att det har blivit svårare att göra sitt jobb.

Under tisdagen dömdes Liu Feiyue, som grundat sajten msguancha.com, till fem års fängelse av en domstol i Hubei-provinsen för att ha uppviglat mot statsmakten. Han greps i slutet av 2016 sedan sajten haft uppgifter om korruption i statsapparaten, polisövergrepp och brott mot de mänskliga rättigheterna. Domstolen beordrade också att motsvarande drygt 1,3 miljoner kronor av Lius tillgångar ska beslagtas.

– Jag kan verkligen inte förstå det. Allt Liu Feiyue har gjort är att tillhandahålla en webbsida där internetanvändare kan skriva om sociala frågor och ojämlikhet, säger hans mamma Ding Qihua.

Efter att han kom till makten 2012 har Kinas president Xi Jinping satt in hårdare tag mot allt som anses hota kommunistpartiets makt. Många människorättsaktivister och -jurister har fått smaka på det.

På måndagen framkom det att människorättsadvokaten Wang Quanzhang dömts till 4,5 års fängelse i Kina efter ett stort tillslag mot jurister för tre år sedan. EU kräver att han och andra advokater släpps omedelbart.

Nu visar också en undersökning bland 109 utländska journalister som föreningen för korrespondenter i Kina har gjort att även deras arbetsklimat har hårdnat. Kvarhållanden, byråkratiskt krångel och misstänkt telefonavlyssning finns bland problemen. Nästan hälften av de svarande säger att de blivit utsatta för att personer övervakade deras rörelser i fjol medan drygt nio av tio är oroade för telefonsäkerheten.

Den oroliga västliga provinsen Xinjiang där uigurer och andra muslimska minoriteter finns är särskilt svårjobbad. 14 korrespondenter säger att de blivit fysiskt förhindrade från att ta sig till offentliga platser i provinsen medan 23 säger att de utsatts för störningar som att tvingas radera bilder eller uppgifter i datorer samt fått intervjuer avbrutna.

Nathan VanderKlippe, som jobbar för den kanadensiska tidningen The Globe and Mail, säger att han flera gånger kvarhölls mot sin vilja under en resa i Xinjiang och att beväpnad polis hela tiden höll ögonen på honom.

– Jag följdes och spårades i nära 1 600 kilometer av minst nio bilar och 20 personer.