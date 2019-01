I kommunstyrelsen sa politikerna ja till att teckna markanvisningsavtal med fastighetsbolaget Catena. Men i kommunfullmäktige blev det nej.

Markanvisningsavtalet med Catena, som vill bygga fastigheter för e-handelsbolag i Åstorp, har gått flera vändor genom politiken. Ärendet har fått ja flera gånger i kommunstyrelsen men beslutet har både överklagats och återremitterats för vidare beredning.

När frågan var uppe i kommunstyrelsen för två veckor sedan blev det åter igen ett ja, om än med knapp majoritet. Då var det Åstorpsalliansen (M, KD och L) som sa nej. S och C sa ja medan SD avstod från att rösta.

Det var framförallt på grund av riskerna för mer tung trafik i kommunen som Åstorpsalliansen röstade emot avtalet. Man tyckte att det fanns för mycket frågetecken då avtalet varken tog hänsyn till trafiksituationen eller uppställningsplatser för lastbilar i kommunen.

Anledningen till att Sverigedemokraterna inte deltog i voteringen var att det, enligt dem, tillkommit nya uppgifter som partiet ännu inte hunnit ta ställning till. Deras röster blev avgörande i kommunfullmäktige – där de röstade för att avslå markanvisningsavtalet.

– Vi har vänt upp och ner på alla stenar och kommit fram till att avslå är det bästa för Åstorps kommun. Om vi ska framstå som en seriös part är det viktigt att vi går in i en förhandling när vi har så mycket kunskap som möjligt med de intressenter som finns då, säger Anton Holmberg, gruppledare för SD i Åstorp.

Han menar att kommunen därför bör vänta tills detaljplanen för området är gjord.

– De har varit intresserade av marken och den försvinner ju inte. De kan lägga samma anbud som tidigare, vi har inte stängt några dörrar mot något företag, säger Anton Holmberg.

Enligt kommunfullmäktiges ordförande, Per-Arne Håkansson, väckte ärendet debatt under mötet. Bland annat kring markpris och varför man ska skriva avtal med just Catena. Efter votering blev det 18 mot 13 röster som ville avslå ärendet. De som var för att teckna avtalet var S, C och V medan resterande partier röstade emot.

– Jag tycker att det är jätteolyckligt beslut. Jag tror vi tackat nej till 200-400 jobb, jobb vi hade behövt framöver, säger kommunalrådet Ronny Sandberg (S).

Det är mark i södra Åstorp, öster om Malmövägen, som Catena visat intresse för. Marken kommer ändå att detaljplaneras för industri.

– Med markanvisningen hade vi knutit Catena till det här projektet. Kanske är de intresserade även efter planläggningen, men det vet vi inte, säger Ronny Sandberg.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnades det också in en protestlista mot ökad tung trafik i de västra kommundelarna. Listan hade 111 underskrifter från både politiker och privatpersoner.