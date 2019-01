Förre ÄFF-tränarens annorlunda uppdrag

Helsingborgsbon David Roufpanah har lämnat division 2-laget Rosengård för ett korttidskontrakt i Spanien.

– Syftet för mig är att få internationell erfarenhet och utmana mig själv, säger han.

David Roufpanah, som bosatte sig i Helsingborg när han blev assisterande tränare i Ängelholms FF inför säsongen 2016, har fått ett nytt tränaruppdrag efter en säsong med division 2-laget FC Rosengård.

I förra veckan packade 31-åringen väskan och begav sig till Salou i Spanien. Där ska han arbeta för Länk FC.

– Ägarna har sin bas i Kanada. Klubben har ett camp i tre månader här i Salou. Bakom klubben finns ett stort management som främst arbetar med spelare från Karibien och Nordamerika, men även växer i Asien, säger David Roufpanah.

Klubben är bara ett halvår gammal, men företaget bakom har funnits i fyra år. Inför den här säsongen har de registrerat ett U19-lag i Sverige.

– Just nu jobbar vi med U21-spelare och har killar med landslagserfarenhet från Jamaica, Kanada och Trinidad och Tobago. Fler spelare kommer att ansluta inom kort, säger han och fortsätter:

– Tanken är att spelarna från campen ska provträna med klubbar i Portugal, Spanien och eventuellt något annat land. De spelare som är under 19 år och inte får kontakt ute i Europa kommer den här säsongen spela i Sverige med start i april. Vi har även några äldre spelare och för närvarande har två spelare redan erbjudits kontrakt av klubbar.

David Roufpanahs kontrakt sträcker sig till april.

– Syftet för mig är att få internationell erfarenhet och utmana mig själv, men jag har också en önskan att jobba utomlands över tid, säger han.

Här är David Roufpanahs klubbar som tränare: Eriksfälts FF, Malmö FF, Husie IF, Harrie-Kävlinge FF, IF Lödde, Rågsveds IF, Bodens BK, Hammarby IF, Syrianska FC, Ängelholms FF, IFK Värnamo och FC Rosengård.