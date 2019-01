Fotoutställning kureras av van Hoytema

En utställning med fotografier ur Hasselbladstiftelsens samling ska visas på Sven-Harrys konstmuseum. "Here's looking at you" kureras av den kända filmfotografen Hoyte van Hoytema, och visas mellan 27 februari och 19 maj. Utgångspunkten för utställningen är blicken, och den intima relation som uppstår mellan betraktaren och de avbildade subjekten.

"För mig finns det något skamlöst i att stirra på människor i fotografier. Som betraktare tvingar jag mig själv in i deras liv utan samtycke. Jag tittar, reflekterar och projicerar, säger Hoyte van Hoytema i ett pressmeddelande.

I utställningen visas verk av 97 fotografer, varav 22 Hasselbladpristagare, bland andra tidigare vinnare som Cindy Sherman, Irving Penn och Rineke Dijkstra. Ingår gör också verk av svenska fotokonstnärer som Lars Tunbjörk, Tuija Lindström, Lotta Antonsson, och Christer Strömholm.