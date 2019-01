Jumbon pressade Ystads IF i omstarten

Kim Andersson är tillbaka i vardagen efter VM i handboll. Hans Ystads IF, fyra i handbollsligan, fick dock ingen enkel uppgift mot tabelljumbon AIK, men vann till slut med 31–29.

– Det är först och främst poängen som är viktigast i omstarten. Det var okej framåt men vi chansade lite för mycket bakåt. Vi ska inte släppa in 29 bollar i en sådan här match, säger Ystads Jonathan Svensson till C More.

Matchen var mycket jämn och AIK hade ledningen i halvtid med 14–13. Från mitten av andra halvlek tog hemmalaget kommandot och hade sedan aldrig mindre än två måls ledning – förrän i sista minuten då AIK gick till 29–30. Men Ystads Ludvig Hallbäck kunde med elva sekunder kvar av matchen göra 31–29.

Bröderna Ludvig och Anton Hallbäck gjorde vardera sex mål för Ystad. Landslagsstjärnan Kim Andersson satte fem. AIK hade två sjumålsskyttar i Philip Jonsson och Troels Vejby Jørgensen.

Ystads IF gick om Malmö, upp på tredje plats, men med en mer match spelad. Tabelltvåan IFK Skövde besegrade Önnered med 34–26 och är nu fem poäng efter serieledaren IFK Kristianstad, som dock har en match mindre spelad. Sävehof, femma i tabellen just nu, slog HIF Karlskrona med hela 35–19.