Minnesord om Majken Ingers

Majken Ingers, Malmö, har avlidit i en ålder av 101 år.

Ett märkligt levnadsöde är till ända i och med att Majken Linéus Ingers har anträtt sin himmelsfärd, endast 15 dagar innan hon skulle fira 102-årsdagen med släkt och många vänner.

Majken var skådespelerska, sångerska, dansös och konstnär.

Hon föddes 1916 i Göteborg. När hon var bara 14 månader drabbades både hon och hennes mamma av spanska sjukan. Mamman dog men Majken överlevde. Hon växte sedan upp med sin mycket stränga pappa och fostermamma. Knappt fyllda 17 år flyttade hon hemifrån.

Som mycket ung bar Majken på en obändig vilja att förverkliga sina teaterdrömmar. Hon började ta teaterlektioner och fick jobb som springflicka på Cap Choklad. Hennes arbete bestod i att slå in chokladaskar i vackert papper och sedan se till att de kom fram till rätt adress.

Den lilla söta flickan blev populär och fick rikligt med drickspengar och tjänade också som modell, bland annat för hattar som alla damer skulle ha på 20-talet.

Operasångerskan Sigrid Eklöf-Trobäck förhörde sig om elevens hårda öde och blev så rörd att hon öppnade sitt hem för den viljestarka Majken.

Majken sökte till Stora Teatern i Göteborg på hösten 1935. Hon sjöng upp för chefen Gustav Bergman med "Säterjäntans söndag" och klassikern "Gondolsång" och kom in och fick kontrakt på fyra år.

Den bok som skrevs till Majkens 100-årsdag och gavs ut på teatermuseet i Malmö vittnar om hur trevligt och hur idylliskt det var på turnéerna. Boken "En teaterhistorisk resa" är skriven av författaren Camilla Carleson och är en livfull och mycket spännande berättelse om Majkens liv och omväxlande historia.

På vintern 1940 begav Majken sig till Stockholm och Oscarsteatern där man skulle börja repetera föreställningen "Leendets land". Majken lyckades få körkontrakt. På samma scen höll operettkungen Oscar Winge från Malmö på att förbereda sin uppsättning av "Cirkusprinsessan". Han erbjöd Majken en roll i den aktuella operetten och ett engagemang på Hippodromteatern i Malmö.

Majken flyttade till Malmö 1942 där hon sedan sjungit, spelat, dansat, målat, charmat och trivts. Jan Malmsjö, var föräldrar var anställda som artister på Hipp, hade två idoler: Majken Lineus och Åke Askner. Slumpen gjorde att de tre var med i operetten Franzie av Peter Kreuder 1941.

Hippodromteatern var under 30-talet fram till 1944 mycket av en gästspelsteater. Både Ernst Rolf och Karl Gerhard kom med sina berömda revyer och Majken fick sjunga in det nya året med Karl Gerhard vid sin sida. Hon var också med Max Hansen i operetten "Vita Hästen".

Men först och främst fick hon sjunga viktiga roller med alla dåtidens operettidoler Einar Beyron, Gösta Kjellertz, Nils Bäckström, Hasse Funck och Gerry Svedlund i olika operetter.

Majkens stora genombrott kom i den nya amerikanska musikalen "No, No, Nanette" där hon gjorde titelrollen. Publiken jublade och föreställningarna var utsålda under lång tid.

Majken ville gärna ha hem och familj och gifte sig 1945 med filmfotografen Arne Ingers och så småningom då barnen föddes blev det för mycket arbete för Majken och hon drog sig tillbaka från teaterlivet.

Majken var en enkel och naturlig människa som faktiskt dansade ett helt sekel och allid när Majkens höga ålder kom på tal så sa hon: "Jag har någon som tycker om mig där uppe" och säkert är det denna skyddsängel som tar emot Majken när hon når himlen och ger henne en varm välkomstkram.

Sven Tollin