Håkan Engström är misstänksam mot Peter Jacksons kommande "Let it be"-remake.

Alla som vet något om The Beatles som sträcker sig bortom klichéer om ”fyra grabbar från Liverpool som tog världen med storm” vet att bandets historia slutade i osämja och bitterhet.

Kan vi låta det vara på det viset?

Det tycker inte Peter Jackson, mest känd som regissören bakom ”Sagan om ringen”, som fått uppdraget att skriva om historien. Lägga den till rätta, lite grann eller väldigt mycket – det återstår att se.

Peter Jackson ska göra en dokumentär om 1969 års Beatles, rapporterar Variety , med hjälp av 55 timmar tidigare aldrig visad, det vill säga bortklippt film från det havererade ”Get back”-projektet, det som så småningom redigerades om och lanserades som ”Let it be”. Beatles egna bolag ligger bakom.

”Vi får sitta med i studion och se de här fyra vännerna göra fantastisk musik tillsammans”, säger Peter Jackson till NME. Jojo.

Detta var en plågsam period i beatlarnas liv, januari 1969. De satt i en illa uppvärmd jättestudio i Twickenham, där de inför regissören Michael Lindsay-Hogg och ett stort kamerateam skulle skapa musik. De vantrivdes. De drog inte jämnt. Stämningen var tryckt. Tre av dem retade sig mer eller mindre på Yoko Ono, som satt med hela tiden; den fjärde retade sig oerhört på de tre andra som retade sig. Detta framgår av den färdiga filmen, sällan visad och aldrig återlanserad. I dokumentärserien ”Beatles anthology” från mitten av 90-talet fortsätter beatlarna, främst George men också Ringo, att tala om den miserabla stämningen.

Det fanns planer i början av millenniet på att lansera filmen ”Let it be” på nytt, men både McCartney och Ringo Starr motsatte sig tanken eftersom bilden som gavs av Beatles var så deprimerande. Antagligen väckte den dåliga minnen också: inspelningarna hade varit en plåga, det var ungefär det enda som Beatles kunde enas om under den här perioden. Lättnaden kom först när gruppen flyttade till en mindre studio på Savile Row, och de som final klev upp på taket för en improviserad spelning inför kamerorna. Lättnaden kom inte minst av att alltsammans gick så kvickt.

Ingen tog splittringen så hårt som Paul McCartney, inte bara för att det var han som drogs till domstol av de tre andra utan också för att han var den som mest älskade att vara med i The Beatles. Framme vid 1969 ville John Lennon och George Harrison bara ut ur gruppen (Harrison lämnade verkligen, i vredesmod, men kröp tillbaka; redan året före hade Ringo Starr övergett gruppen, men lockades tillbaka). Han är också den som under 1970-talet försökte återförena gruppen – eller åtminstone hitta tillbaka till John Lennon, och återfå hans respekt – och som under senare år ivrigast jobbat på att släta över. Han vårdar arvet, och han vill att det ska vara inte bara ljust utan också ge honom erkännande. ”Get back”-projektet hade varit hans påfund.

Det är fullt möjligt, till och med troligt, att Peter Jacksons sent tillkomna dokumentärfilm blir fantastiskt sevärd. Det är inte otänkbart att den faktiskt fördjupar vår upplevelse av Beatles, men det är svårt att frigöra sig från misstanken att syftet är att lägga ut dimridåer och försköna. Sådant vinner ingen sanningssökare på, det gör bara människorna som dokumenteras endimensionella.

Oavsett utfallet så för detta något gott med sig: originalfilmen ska, enligt Variety, verkligen få nypremiär nästa år – strax efter att Peter Jacksons nya dokumentär gått upp på repertoaren.