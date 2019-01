Mattias Oscarsson ser apokalyptiska filmer på Göteborgs filmfestival.

Det har varit en dyster filmfestival i Göteborg. Årets huvudtema är apokalypsen, och biobesökare har kunnat se filmatiseringen av dystopiska "Aniara" instängda i specialbyggda sarkofager – evenemanget har marknadsförts som världens mest klaustrofobiska bioupplevelse. Festivalen har anordnat seminarier om klimatångest och undergång, och den amerikanske klimatgurun Roy Scranton dök upp och förklarade att vi lika gärna kan ge upp – allt är kört.

Temat är passande för en filmfestival. Apokalypsen har varit en vanlig filmisk tematik från danska stumfilmen "Verdens undergang", via "Dr Strangelove", "Mad Max", "Waterworld" och "The day after tomorrow" till "Melancholia". Genren fick en särskild skjuts med kalla kriget och kärnvapenhotet på femtiotalet, och med aids på åttiotalet bredde virusepidemier ut sig på vita duken. På senare år har genren främst haft klimatkatastrofen som fond eller undertext; faktiskt har den typen av cli fi (climate fiction) formligen exploderat under 2000-talet i takt med larmrapporterna.

Det går att casha in på vår rädsla för undergången. Och vem har sagt att apokalypsen måste vara tråkig? Flera av filmerna på festivalen kan kategoriseras som apocatainment (apokalyptisk underhållning), exempelvis isländska "Woman at war", i regi av Benedikt Erlingsson ("Om hästar och män") som får svensk biopremiär senare i vår. Filmen skildrar en medelålders körledare som förvandlas till en kvinnlig Rambo, som med bomber och pilbåge går till attack mot ett aluminiumsmältverk. En remake med Jodie Foster är på gång i Hollywood.

Svängig apocalypso bjuds det även på i två zombiefilmer av svenska regissörer. Carolina Hellsgård, verksam i Tyskland, har gjort en ambitiös och spännande adaption av serieromanen "Endzeit" där människor och zombier i Weimar börjar mutera med naturen. Malmöfilmaren Antonio Tublén ("LFO"), excellerar i svart humor i zombiekammardramat "Zoo", där ett par (brittiska skådespelarna Ed Speelers och Zoe Tapper) barrikaderar sig i sin lägenhet för att undvika smittan. Lågbudgetfilmen är inspelad i Ystad. Jag hoppas att svenska distributörer nappar på båda.