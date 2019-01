Åklagare: Polismans död vid biljakt var en olycka

Bilkraschen i december där en polisman dog var en ren olycka i samband med en insats om misstänkt trafikbrott. Internutredningen om händelsen är nedlagd.

Kvällen den 18 december i fjor kraschade en polisbil i hög fart in i en vägbank på Axel Danielssons väg i Malmö i samband med en biljakt. Polisbilen voltade upp på en gräsplan och under förloppet trycktes taket in. Föraren dog, hans passagerare skadades.