HIF går inte vidare med provspelare

När HIF drog i gång träningsmatchandet mot Helsingör i lördags fick colombianerna Jonathan Palacios och Santiago Gaviria visa upp sig. 27-årige Palacios kom in som högermittfältare i halvtid och en kvart in i andra halvlek ersatte 18-årige Gaviria vänstermittfältaren Max Svensson.

Enligt Per-Ola Ljung kommer provspelarna inte att erbjudas något kontrakt. Det sa HIF-tränaren på tisdagens medlemsmöte. Mot Helsingör vaktade Ole Söderberg målet i andra halvlek och under straffläggningen. Om HIF går vidare handlar om skadade Pär Hanssons fysiska status. Per-Ola Ljung sa även att det kan bli aktuellt med besök av fler målvakter under försäsongen.

Oliver Stojanovic Fredin, bäste målskytt i Ängelholm under fjolåret, fick inte vara med i träningsmatchen men bjöds in till två träningar tidigare under veckan. Enligt vad HD erfar har HIF meddelat 20-åringen att de tittar efter andra offensiva namn.