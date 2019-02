Anna Bergendahl: "Kommit ur det starkare"

Anna Bergendahl har redan vunnit Melodifestivalen en gång. Men att representera Sverige i Eurovision igen, nu med Israel som värd, har hon blandade känslor inför. – Det vore fantastiskt, men också ganska komplicerat med tanke på konflikten, säger hon.

I ett par omdiskuterade röda Converse och med låten "This is my life" gick Anna Bergendahl 2010 från att vara debutant i Melodifestivalen till att ta hem hela tävlingen.