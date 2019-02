Helsingborg

HD:s läsare positiva till Knutpunktens namnbyte

HD:s läsare är positiva till att Knutpunkten ska byta namn till Helsingborg C. Störst andel av de hundratals personer som haft åsikter om bytet anser att det nya namnet är bättre.

Men det är också många som tycker att Knutpunkten borde behållas. Eller varför inte tänka helt nytt: "Skjutbanan" eller "See you soon I am late".